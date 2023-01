Moto furtada no bairro Anápolis

CARATINGA – Uma moto Yamaha Fazer de cor preta foi furtada no final da noite desse último sábado (21). O proprietário da moto disse que ela estava com pouco combustível e a estacionou na rua José Alves Pereira, no bairro Anápolis por volta das 21h30 e entrou para conversar com a esposa. Ao sair pela frente da casa, 30 minutos depois, notou que o veículo havia sido furtado. O local não possui câmeras de monitoramento.

Após o furto, o indivíduo que estava pilotando a moto e sem capacete, se deparou com duas guarnições descendo a rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, no bairro Santa Cruz quando passou na frente da polícia saindo da rua Generoso Cevidanes e subindo o “Morro da Antena”. Ao tomar o sentido da antiga rua Muriaé, sentido à escola, as duas guarnições iniciaram acompanhamento, e em dado momento, perderam o autor de vista.

Foi feito rastreamento, mas o autor e a moto não tinham sido localizados até o final dessa edição.