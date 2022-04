Moto furtada em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Uma motocicleta Honda CG 125 FAN de cor cinza, placa HIL-6588, foi furtada na noite dessa última terça-feira (5) no córrego do Anta, zona rural de São Sebastião do Anta.

A vítima contou à polícia que chegou em casa com sua esposa por volta das 19h30, e estacionou sua motocicleta na parte externa de sua casa, próximo a porta da cozinha e que por estar com muitas coisas em suas mãos, deixou a chave na ignição, um capacete de cor rosa, e também a chave de sua residência.

Por volta das 21h30 ao sair para colocar a moto para dentro de sua residência ela já não estava mais no local que a deixou. A vítima disse que não escutou barulho algum e que não suspeita de quem poderia ter furtado sua motocicleta.

Foi realizado rastreamento a fim de localizar a motocicleta, porém até o fechamento dessa edição ela havia sido localizada.