Moto furtada em Revés de Belém é encontrada em Cordeiro de Minas

CARATINGA – Dois menores, de 15 e 16 anos respectivamente, foram apreendidos pela Polícia Militar pelo crime de receptação. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (15) em Cordeiro de Minas, zona rural de Caratinga.

Denúncias davam conta de que os infratores estariam circulando em uma moto furtada em Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho, no último domingo (14). Os menores foram localizados e confirmaram que estavam na moto e apontaram o local onde o veículo estava escondido. Os militares encontraram a moto e fizeram sua recuperação. Os menores também disseram que tinham tirado as carenagens, farol, filtro de ar e a placa de identificação do veículo. As peças foram localizadas escondidas em diversos pontos de uma mata.

Os dois adolescentes alegaram terem comprado a moto por R$ 300,00 de um indivíduo desconhecido, mas que sabiam que ela havia sido furtada no evento festivo de Revés do Belém.

Os menores foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil, devidamente acompanhados de seus responsáveis para demais providências.