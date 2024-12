Moto furtada em Bom Jesus do Galho recuperada na Praça da Estação

CARATINGA – Uma motocicleta que havia sido furtada em Bom Jesus do Galho foi recuperada na madrugada de sábado (14) na praça Coronel Silva Araújo (Praça da Estação) em Caratinga. Um menor, 15 anos, foi apreendido pela Polícia Militar.

Durante patrulhamento, a equipe da PM avistou um menor em uma motocicleta de cor vermelha e sem placa. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem ao menor. Ao proceder a consulta do número do motor e do chassi da motocicleta em sistema informatizado, a equipe policial militar constatou que a motocicleta havia sido furtada no dia 21 de outubro de 2024 na cidade de Bom Jesus do Galho.

O menor disse que comprou a moto por R$ 600,00 de uma pessoa desconhecida, em uma zona rural. “A falta de informações precisas sobre o vendedor, aliada ao valor desproporcional diante do mercado, além da constatação do veículo ser produto de crime, caracterizou a receptação”, especificou a PM.

Diante dos fatos, o menor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de seu representante legal e a motocicleta recuperada foi apreendida e removida para o pátio da empresa credenciada pelo Detran.