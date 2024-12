Moto furtada é recuperada em lavoura no córrego Boa Vista

MANHUAÇU – Uma moto furtada nesta segunda-feira (9) no bairro Bom Jardim, em Manhuaçu, foi localizada e recuperada pela Polícia Militar no córrego Boa Vista, zona rural do município.

Durante patrulhamento, os militares foram acionados para atendimento de um furto de motocicleta. Segundo a vítima, ela estacionou sua motocicleta em frente ao local onde trabalha e ao retornar não encontrou o veículo.

A equipe policial iniciou rastreamento e após diversas abordagens e verificações conseguiu localizar a motocicleta da vítima escondida em um local de difícil acesso, no meio de uma lavoura de café descendo o Córrego Boa Vista.

O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran