Moto furtada é encontrada incendiada em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA- A Polícia Militar em São Sebastião do Anta recebeu informações que havia uma motocicleta abandonada em um cafezal, às margens da avenida Tabajara.

Os militares deslocaram ao local, sendo encontrada uma motocicleta incendiada. Em consulta aos sistema informatizado foi constatado se tratar de uma motocicleta Honda CG 125, furtada na cidade de São Domingos das Dores no dia 21 do mês passado.

A motocicleta estava bastante danificada devido ter sido incendiada em um cafezal.

A Polícia Militar segue em diligências com a finalidade de levantar a autoria e outras informações do fato.