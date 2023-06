Moto é roubada no bairro Dário Grossi

CARATINGA – Uma motocicleta Honda Nxr Bros de cor branca foi roubada no final da noite dessa quarta-feira na rua Coronel José Maria Fernandes, bairro Dário Grossi.

A vítima, uma mulher de 43 anos, contou que retornava da casa de uma pessoa que fica no loteamento La Vie, quando ao chegar na Rua José Maria Fernandes, dois indivíduos saíram do meio do matagal e pularam na frente de sua motocicleta Honda Nxr Bros. A moto e o capacete foram roubados e a vítima relatou que um dos indivíduos de posse de um revólver, ordenou que ela saísse da descesse pois era um assalto. Após descer da motocicleta, o autor que estava armado e disse: “mete o pé, ou eu vou te matar”. Temendo por sua vida a vítima correu sentido ao loteamento La Vie e os autores fugiram sentido a avenida Marechal Deodoro da Fonseca. PM segue em rastreamento para tentar identificar e prender os autores.