Moto é roubada em pátio de faculdade

CARATINGA- Uma mulher de 25 anos teve sua moto Yamaha Fazer YS 250 no final da noite dessa terça-feira(25).

A vítima relatou que ainda no pátio da faculdade, na avenida Professor Armando Arreguy, antes de passar pela cancela, foi surpreendida por indivíduo trajando blusa de cor escura, possivelmente preta, calça jeans e capacete preto com viseira escura (fumê), que pulou na frente da moto segurando o guidão e o braço da vítima.

A vitima se assustou e tentou acelerar a motocicleta, porém em virtude do quebra-molas da cancela ser alto, não conseguiu se desvenciliar do autor.

O autor desligou a motocicleta, levou a mão debaixo da blusa e simulando estar armado ameaçou atirar na vítima.

A mulher abandonou a motocicleta e voltou para a faculdade onde aguardou contato com a PM.

O autor fugiu sentido a BR -116, não sabendo a vítima informar sentido da fuga.

Polícia Militar continua em rastreamento para identificar e prender o autor.