Moto descontrolada após acidente atropela e mata criança na calçada em Governador Valadares

Uma criança de 5 anos morreu atropelada por uma moto desgovernada em Governador Valadares, na noite dessa sexta-feira (14 de julho). Ela estava na calçada, com o pai, quando foi atingida.

De acordo com as informações da Polícia Militar, um motociclista tentou fazer ultrapassagem proibida a um carro que fazia uma conversão na rua Treze de Maio. A moto atingiu a parte lateral do veículo, o motociclista caiu, mas a motocicleta seguiu desgovernada pela via, atingiu a criança e depois bateu em outro carro que estava estacionado.

A criança estava com o pai na frente de uma churrascaria e morreu na hora por esmagamento do crânio. Testemunhas disseram que a moto, uma Honda CB300, estava em alta velocidade, ultrapassou vários veículos e seguia de forma irresponsável pela região.

O motociclista sofreu escoriações leves, foi socorrido para a UPA e depois encaminhado para a delegacia. Ele apresentava confusão e “aparentava estar sob efeito de alguma substância ou medicamento proibidos”, segundo a ocorrência.

Durante o registro, militares constataram que a moto estava irregular e que o motociclista não tem carteira para dirigir motocicletas. O teste de bafômetro deu negativo. O homem foi autuado quatro vezes e liberado. O corpo da criança foi liberado após perícia.

Fonte: O Tempo