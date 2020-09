Moto Clube Quarteto Fantástico segue realizando trabalhos beneficentes

Desta vez, foram doados pares de chinelo para a Asadom

CARATINGA – Fundado a menos de quatro anos, o Moto Clube Quarteto Fantástico já é caracterizado por ações beneficentes. E agora foi a vez de ajudar a Associação de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista (Asadom), que na tarde desta quarta-feira (23) recebeu a doação de cerca de 40 pares de chinelo, pois essa era uma das necessidades da instituição.

Segundo Nica Júnior, motociclista idealizador da campanha, recentemente foi procurado por membros da mesa diretora da Asadom, que relataram diversas necessidades da instituição, dentre elas a carência de chinelos femininos e masculinos. Diante de tal necessidade, o Moto Clube iniciou uma campanha para arrecadar os pares de chinelo junto à comunidade de Caratinga.

De acordo com Carlyli Alves, presidente do Moto Clube Quarteto Fantástico, trabalhos beneficentes em prol de instituições carentes do município são comuns. “Diversas instituições já foram beneficiadas com campanhas do agasalho, dia das crianças, Natal, arrecadação de alimentos e ajuda a famílias carentes”.

“O Moto Clube foi criado com o objetivo de lazer, mas a parte social tornou-se uma das prioridades da entidade diante das necessidades existe no município”, finaliza Carlyli Alves.