Mosteiro das monjas beneditinas é instalado em Caratinga

CARATINGA- O Mosteiro das Monjas Beneditinas foi instalado em Caratinga na última terça-feira (6). O prédio que abrigava o antigo Mosteiro Nossa Senhora do Rosário e São José, no bairro das Graças, fechado em 2019 foi reformado para acolher as cinco monjas de Campos do Jordão e ganhou o nome de Mosteiro São Bento e Santa Scholastica.

A prioresa Irmã Maria de Fátima, lembra que o Mosteiro havia ficado sem vocações. “O prédio foi adquirido pela diocese, ficou fechado. Então houve arrombamento, roubaram toda a parte elétrica, estragaram todo o prédio. E, depois, Dom Emanuel entrou em contato com o nosso mosteiro em Campos do Jordão e pediu uma fundação aqui. Houve uma reforma no prédio para que a gente pudesse vir para cá”.

Sobre a rotina, ela explica que as cinco monjas já estão se organizando para as atividades. “Vamos rezar o ofício divino a Nossa Senhora do Rosário, que é a nossa principal função, porque seguimos a regra de São Bento. São Bento, e disse que a nossa principal função é rezar a Liturgia das Horas, então nós temos que parar sete vezes ao dia pra rezar, rezar pelo mundo, interceder pela igreja. Na verdade, é a nossa função principal. Mas, além disso, a gente pode trabalhar com catequese, temos um grupo de oblatos aqui na Diocese, com 20 pessoas. Então, temos outras funções, inclusive, futuramente, talvez, uma casa de hóspedes”.

Com a chamada clausura monástica, não há grades. Portanto, o Mosteiro está aberto a receber visitantes, como explica. “Por isso que a gente pode também atender crianças que possam futuramente vir a fazer uma catequese, uma pessoa que precise de um direcionamento, de conversar com alguém. Atender essas pessoas sem precisar ficar atrás de uma grade”.

O capelão, padre Ademilson Tadeu Quirino, afirma que o Mosteiro numa diocese é uma “bênção de Deus”. “Aqui neste mosteiro as irmãs estarão rezando por todas as atividades da igreja. E o bispo então nomeia um capelão para cuidar das atividades espirituais, pastorais, religiosas e das irmãs também no Mosteiro. Em Caratinga, Dom Juarez me nomeou recentemente como capelão das monjas beneditinas”.

Conforme padre Ademilson, o local terá missas diariamente, abertas ao público. De segunda a sábado, com celebração às 7h e nos domingos, às 8h. “É bom lembrar que as missas serão celebradas pelos padres aqui da cidade de Caratinga e das duas cidades próximas, que são Santa Rita de Minas e Piedade de Caratinga. Então, haverá um rodízio de padres celebrando aqui no Mosteiro, mas a questão da capelania fica sob os meus cuidados”.

O capelão reforça que o Mosteiro é aberto à participação da comunidade. “As irmãs também têm uma lojinha com produtos que e fazem e vendem para se manter. Acho que vale a pena vir ao mesmo mosteiro, ir até a lojinha das irmãs para conhecer, adquirir também os seus produtos, que é para sua sustentação e manutenção”.

O bispo Juarez Delorto Secco falou sobre a alegria de reabrir o Mosteiro, agora com as Irmãs Beneditinas. “Com a graça de Deus, agradecer também ao Dom Emanuel que trabalhou em cima dessa missão e se colocou disponível para adquirir esse espaço e também toda a reforma. Gratidão às pessoas que trabalharam para que isso acontecesse. E, agora, celebrar a vinda delas e também, ao mesmo tempo, a missão delas de rezar pela nossa Diocese. Muitos frutos virão com a graça de Deus, pela oração dessas monjas Beneditinas e com muita alegria para nós por cultivar essa amizade com as irmãs e também com as outras irmãs que estão na nossa diocese, fortalecendo os nossos laços para bem evangelizar e prosperar na evangelização e também na missão”.

Dom Emanuel Messias de Oliveira relembrou a despedida das monjas que residiam no Mosteiro Nossa Senhora do Rosário e São José e os esforços para instalar novamente em Caratinga. “Elas precisavam sair porque não podia ter um mosteiro com quatro irmãs, deveria ser pelo menos cinco ou seis. Elas mudaram para a Bahia e compramos o Mosteiro delas e agora está acontecendo esse momento tão importante na nossa vida. Pra mim é um sonho realizado porque nós não podemos ficar sem uma fonte de bênçãos que é um mosteiro cuja finalidade principal é rezar pela igreja”.

O bispo emérito explica que todo o espaço foi preparado para atender as cinco monjas. “As outras eram mais fechadas e os quartos delas eram quartos muito estreitos, e aí precisou de uma reforma. A cada dois quartos foi feito um, ficou uma coisa mais. O trabalho deve ser um trabalho, digamos assim, não apenas interno de monjas, mas também um trabalho externo e pastoral. Vão ajudar muito a nossa Diocese, mas sobretudo, insisto na oração. A oração é fundamental para a nossa vida de Cristo”.