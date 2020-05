Mortes por insuficiência respiratória sobem 50% em Caratinga

Registros civis de cartório apontam aumento ainda de óbitos em casa, se comparado ao mesmo período de 2019

CARATINGA- As doenças respiratórias ganharam uma atenção especial nos últimos meses, por serem causas relacionadas à doença por coronavírus. O DIÁRIO buscou informações a respeito dos números de óbitos por estas doenças em Caratinga junto aos registros civis do cartório e traz um panorama sobre esta questão.

As estatísticas se baseiam nas Declarações de Óbito (DO) registradas no cartório relacionadas à covid-19, sendo apresentada apenas uma causa para cada óbito. Para estes dados foram considerados os locais de óbitos hospital, domicílio, via pública e outros. Em relação ao município, ainda não há registro de mortes por covid e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA

Conforme os dados, de janeiro até o dia de ontem, foram contabilizados o total de 183 óbitos por doenças respiratórias; sendo 30 por pneumonia, 24 por insuficiência respiratória, 26 por septicemia (sepse/choque séptico), um por causa indeterminada (causas mortes ligadas a doenças respiratórias, mas não conclusivas) e 102 demais óbitos (todos os outros tipos de óbitos diferentes dos que foram listados).

Dentre os óbitos registrados este ano, as mortes por insuficiência respiratória foram em pessoas com idades desde 40-49 anos a até 90-99 anos de idade.

Já no ano de 2019, considerando o mesmo período, o número de óbitos para doenças respiratórias foi maior: 223. No entanto, as mortes por insuficiência respiratória tiveram aumento de 50% em 2020, pois no ano passado foram 16 registros. Já os demais casos registrados naquele ano foram 42 óbitos por pneumonia, 22 por septicemia, dois por causa indeterminada e 141 para demais óbitos.

DOMICÍLIO

Somente óbitos por doenças respiratórias registradas em domicílio, o aumento foi de 26% em 2020 em relação a 2019 no período janeiro até 8 de maio. As mortes por insuficiência respiratória registradas em casa subiram de 3 para 12. Por pneumonia, os dois registros de 2019 saltaram sete em 2020. Para sepse, foram dois óbitos em 2019 e cinco em 2020.

Logo, os números cresceram para todas as mortes causadas por doenças respiratórias, considerando óbito em residência.

Os dados

A família tem até 24 horas após o falecimento para registrar o óbito em Cartório que, por sua vez, tem até cinco dias para efetuar o registro de óbito, e depois até oito dias para enviar o ato feito à Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional).