Morre’Super Chico’, menino que venceu a Covid duas vezes e ganhou a internet

O menino Francisco Bombini, conhecido como “Super Chico” e que possui milhares de seguidores em uma rede social, morreu durante a madrugada desta segunda-feira (6), aos 6 anos de idade. Ele, que nasceu com síndrome de Down e outras complicações de saúde, ficou muito conhecido pela luta contra a Covid-19. O garoto foi diagnosticado com a doença duas vezes, em 2020 e em 2021. A morte foi confirmada em seu perfil na rede social.

“Deixo a mamãe, o papai, minhas ‘tatas’, minhas vovós e vovô, titios, familiares e amigos, todos vocês, mas com uma lição de casa: ‘tontinuá’ meu ‘tabalo’! Foi ‘malaviloso’!”, diz um trecho da publicação feita na manhã desta segunda-feira (16). O velório teve início às 9h, no salão nobre 1 do Terra Branca, na quadra 5 da rua Gerson França, no Centro de Bauru, no interior de São Paulo.

Fonte : o tempo