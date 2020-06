Morrem dois pacientes diagnosticados com covid-19 em Caratinga

CARATINGA- Caratinga registrou ontem dois óbitos de pacientes diagnosticados com covid-19, que estavam internados no Hospital Casu Irmã Denise. Eles são da sede e da área rural do município.

Conforme informado pelo Casu por meio de nota, o paciente de 59 anos, sexo masculino, que era portador de Insuficiência Cardíaca, Insuficiência Hepática Crônica e Diabetes Miellitus, deu entrada na unidade hospitalar no dia 26 de maio de 2020, às 13h, encaminhado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com quadro de suspeita de Covid-19.

No dia 1° de junho de 2020 foi confirmado o diagnóstico de Covid-19 por meio do exame RT-PCR. Ontem, no décimo quarto dia de sintomas, em fase de cura, apresentou morte súbita de origem cardíaca por volta de 6h. “Às 4h o paciente estava assintomático conversando e com sinais vitais estáveis”, disse o hospital.

Já o paciente do sexo masculino, 77 anos, deu entrada no dia 15 de maio de 2020 com quadro de tosse, febre, dispneia, queda da saturação e já sofria de hipertensão leve. No dia 16 de maio de 2020 o paciente apresentou insuficiência respiratória evoluindo para a intubação e ventilação mecânica em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No teste rápido o resultado para infecção por coronavírus foi negativo, mas foi confirmada a infecção pelo teste RT-PCR no dia 19 de maio de 2020.

Mantendo quadro grave e evoluindo para parada cardiorrespiratória ontem foram realizadas as medidas de reanimação sem sucesso. O óbito foi declarado por volta das 10h desta quarta-feira (3).

“A Direção e equipes do Casu – Hospital Irmã Denise se solidarizam com os familiares dos pacientes neste momento de luto”, lamentou.

SECRETARIA DE SAÚDE

Em vídeo, a secretária de Saúde Jacqueline Marli se solidarizou com as famílias dos pacientes e deu mais detalhes sobre os casos. “A Administração do município de Caratinga externa neste momento nossos sentimentos a todos os familiares desses dois pacientes. Nos colocamos à disposição para assisti-los e atendê-los da melhor maneira possível. Sei que nada do que nós falarmos com relação a isso preenche o vazio, o óbito, a perda… Seguimos com a certeza que venceremos, ainda que com dor e toda essa dificuldade que estamos enfrentando. E quem passa, sofre é a melhor pessoa a dizer a respeito”.

Conforme Jacqueline, o homem de 59 anos, por possuir algumas comorbidades era considerado um paciente já crônico. “É importante ressaltar que a causa morte desse paciente não é o diagnóstico por covid-19, porém, o que o trouxe para a internação hospitalar foi o coronavírus. Ele teve um desconforto respiratório em virtude da doença, o trazendo para internação e as outras comorbidades vieram à tona, o que levou este paciente a óbito”.

Já o segundo caso, de um idoso, que era considerado mais crítico, tem o coronavírus como um fator principal. “Do distrito de São João do Jacutinga, não possuía outras comorbidades, ele era apenas hipertenso, mas, tinha como fator de risco a idade. O que levou este paciente a óbito foi o diagnóstico por covid-19. Ele estava internado há quase 20 dias em tratamento da doença, grave, uma situação que para reverter em virtude da idade e da doença, seria realmente muito difícil”.

A secretária de Saúde finalizou chamando atenção da população para que mantenha o uso de máscaras e as medidas de isolamento, saindo somente para o necessário. “Chamo atenção que a prática do distanciamento social deve ser constante em nossos dias. Por gentileza, tenhamos cuidado, o vírus é passado de pessoa pra pessoa. Contato. Mantenha o distanciamento. Lamentavelmente esse é o ciclo da doença, pode se apresentar de forma leve, moderada e grave. Nesses dois casos teve um impacto grave e os dois vieram óbito. Nós, enquanto Administração e Saúde, estamos fazendo nossa parte, mas precisamos da colaboração de todos vocês para juntos vencermos essa pandemia”.