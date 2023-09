Morre Walewska Oliveira, ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica

Walewska tinha 43 anos e morreu em São Paulo, nesta quinta-feira (21), depois de uma queda do 17° de um prédio em São Paulo.

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska Oliveira morreu nesta quinta-feira (21), em São Paulo, após cair do 17° andar do prédio onde morava.

Walewska tinha 43 anos e foi campeã pela seleção brasileira feminina nas Olímpiadas de Pequim, em 2008. A atleta se aposentou em 2022, encerrando a carreira no Praia Clube.

“Minha carreira foi lindíssima. Eu tenho muito a agradecer a todo mundo, ao Praia Clube por ter terminado a carreira aqui, por ter participado desse grupo. Vou guardar esse momento para o resto da vida”, disse a atleta no ano passado em entrevista publicada no ge.

Além do ouro nas Olímpiadas de Pequim, Walewska ganhou a medalha de bronze nos jogos de Sidney, em 2000, e fez parte da seleção enviada para Atenas, em 2004.

Já no Praia Clube, Walewska brilhou com o time que conquistou a Superliga na temporada de 2017/2018.

Recentemente, a atleta tinha lançado a biografia “Outras Redes”, além do documentário “O Último Ato”.

A polícia investiga as circunstâncias da morte e apura suspeita de suicídio.

Repercussão

O Praia Clube, última equipe a qual Walewska fez parte, publicou uma nota lamentando a morte da atleta.

“O vôlei brasileiro e a comunidade esportiva perderam uma verdadeira lenda, e nossos pensamentos estão com a família e amigos neste momento difícil”, diz a nota.

“Que sua memória e legado continuem a brilhar como uma fonte de inspiração para as gerações futuras. A camisa número 1, usada por Wal, foi eternizada na nossa equipe em 2022 e será para sempre lembrada.”

Em uma rede social, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) relembrou as conquistas e carreira premiada de Walewska.

“Walewska era uma jogadora especial, sua trajetória no esporte será para sempre lembrada e reverenciada. Neste momento tão difícil, a CBV se solidariza com a família e os amigos desta grande jogadora”, disse o presidente da CBV, Radamés Lattari.

A jogadora da seleção feminina de vôlei Sheilla Castro postou uma foto do lançamento do livro de Walewska em Belo Horizonte e desejou força para a família da atleta.

“Walzinha, você sempre foi um exemplo para mim dentro e fora das quadras. Dor é grande demais. Agora o luto é diferente pela sua partida precoce.”

A ex-jogadora olímpica e atriz Lica Oliveira publicou uma foto de Walewska, dizendo não acreditar na morte da colega.

“Muitas preces por você, por seus familiares, amigos(as) e fãs. Família Voleibol em luto.”