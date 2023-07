Morre um dos ocupantes de Gol envolvido em acidente próximo a Inhapim

Paulo Guedes, 43 anos, de São João do Oriente, faleceu ao dar entrada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora na noite deste domingo (16). O veículo Gol em que ele estava colidiu contra uma Hilux, por volta das 21h30, na BR-116, na altura do Cachoeirão, em Inhapim.

Quatro homens estavam no Gol, dois deles em estado grave, um ferido com menor gravidade e o outro sofreu ferimentos leves. Equipes de três ambulâncias da EcoRioMinas e uma do Samu trabalharam no Resgate. Uma das vítimas ficou presa às ferragens.

O motorista da Hilux teve ferimentos na face.

De acordo com testemunhas, o Gol teria saído de uma estrada vicinal e entrado na pista repentinamente. A Hilux seguia sentido Inhapim e não conseguiu evitar a batida.

A colisão foi tão violenta que o Gol subiu no barranco do outro lado da pista e a Hilux rodou e por pouco não caiu numa ribanceira.

A PRF foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente e registrar a ocorrência.