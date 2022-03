Morre um dos adolescentes que se acidentou de moto na estrada do Aeroporto

CARATINGA- Fabrício dos Santos Bento, 16 anos, conhecido em suas redes sociais como @fabricio_dugru244, pois fazia manobras com motocicletas, faleceu na madrugada dessa segunda-feira(14), depois de sofrer um grave acidente na estrada do aeroporto. Fabrício e outro adolescente de 17 anos estavam em uma motocicleta na manhã desse último domingo (13), quando fugiram da abordagem da Polícia Rodoviária Federal, na manhã desse domingo (13). Eles baterem de frente com um Ford Fiesta e ficaram gravemente feridos. O outro garoto de 17 anos continua internado.

COMO ACONTECEU

O inspetor Luiz Tarcizio disse que a fiscalização estava sendo realizada próximo ao trevo de Piedade de Caratinga, quando os menores fugiram. “Nós estávamos fazendo uma fiscalização na BR-116, próximo ao trevo de Piedade de Caratinga, quando duas motos ao avistarem a PRF evadiram do local. Um colega iniciou um acompanhamento tático na moto da PRF para tentar abordá-los. Segundo os moradores do bairro das Graças, as motos passaram em altíssima velocidade no perímetro urbano do bairro sentido ao Aeroporto. Aí o colega foi fazendo o acompanhamento e abordou a primeira moto. Assim que ele fez essa abordagem, uma pessoa passou por ele e informou que a outra moto tinha acidentado logo à frente. O colega deixou essa moto e, de imediato, deslocou para verificar o que havia acontecido. Quando chegou a uns 500 metros depois do bairro das Graças, sentido ao Aeroporto, constatou-se que a moto tinha colidido frontalmente com um automóvel”, explicou Luiz Tarcizio

O piloto e o garupa da moto foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados rapidamente para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) em Caratinga. “Os ocupantes da moto estavam politraumatizados. Os traumas principais dos dois eram de fêmur, além da suspeita de trauma de abdômen. Eles estavam inconscientes e numa situação bem delicada”, informou o sargento Silvestre, bombeiro militar.

O impacto da batida foi tão forte que os airbags do Fiesta chegaram a ser acionados. No carro estavam o motorista Wander Vieira da Cruz, de 72 anos, e a esposa dele, que sofreu ferimentos no rosto devido aos estilhaços de vidro. Ela foi levada por terceiros ao hospital. “Eu estava vindo do meu lado direito e quando vi, a moto estava cima do carro já, correndo da polícia”, disse Wander.