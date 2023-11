Morre segunda vítima do acidente na MG-329

Morreu a segunda vítima do grave acidente aconteceu na tarde dessa quarta-feira(29) na MG- 329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho, próximo ao trevo de Sapucaia.

Alvim Rodrigues de Andrade, de aproximadamente 90 anos, teve fraturas múltiplas e não resistiu aos ferimentos.

O ACIDENTE

De acordo com informações de testemunhas, o veículo Tiggo estava voltando de Caratinga para Córrego Novo, quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o caminhão da DPC. O pneu do caminhão estourou e ele foi jogado para o acostamento. Atrás do Tiggo, seguia um veículo Escort que acabou colidindo contra ele.

No veículo Tiggo, estavam dois irmãos, Francisco Rodrigues de Andrade, 67 anos, que estava na condução e veio a óbito, o irmão conhecido como “Dé”, que teve escoriações, e o pai dos dois, Alvim Andrade, de aproximadamente 90 anos, que teve múltiplas fraturas no braço esquerdo. O motorista do Escort teve um corte no braço. As vítimas foram socorridas para o hospital em Caratinga pelo Samu. O motorista do caminhão não ficou ferido.

O velório de pai e filho será na Casa de Velório de Córrego Novo em horário ainda a ser definido.