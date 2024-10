Morre segunda vítima do acidente depois de Santa Bárbara do Leste

Faleceu na tarde dessa segunda-feira(21), Celma, a segunda vítima do acidente entre um Fiat Palio e uma BMW.

O acidente aconteceu nesse último domingo(20), no KM 554, da BR-116, já em Manhuaçu.

Celma estava no Palio, junto com

Ronaldo Gonçalves Pereira, 38 anos, que conduzia o veículo. De acordo com informações de uma pessoa próxima das vítimas, Ronaldo e Celma trabalhavam juntos e residiam no distrito de São Simão do Rio Preto, distrito de Simonésia. Duas pessoas continuam internadas no hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Ronaldo foi sepultado hoje no distrito