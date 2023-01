Morre Rita de Cássia, compositora de “Meu Vaqueiro, Meu peão” e “Saga de um Vaqueiro”

A cantora e compositora de forró Rita de Cássia morreu nesta terça-feira (3) em Fortaleza aos 50 anos. Rita estava internada em um hospital particular da capital cearense desde 1º de janeiro, onde recebia tratamento contra uma fibrose pulmonar.

Rita de Cássia é conhecida como uma das principais compositoras do forró, tendo suas músicas gravadas por bandas e artistas como Mastruz com Leite, Amelinha, Aviões do Forró e Frank Aguiar. São delas composições como “Meu Vaqueiro, Meu Peão”, “Saga de um Vaqueiro” e “Jeito de Amar”.

Nas últimas postagens nas redes sociais, a cantora desejou feliz ano novo no hospital onde estava internada. Ela falava com a voz fraca, em consequência da doença.

A doença causa “cicatrizes” e enrijecimento dos pulmões, dificultando a respiração. Segundo o Ministério da Saúde, as causas da fibrose pulmonar são desconhecidas.

O corpo de Rita será levado para Alto Santo, cidade natal da cantora, onde ela será velada e sepultada.

