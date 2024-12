Morre radialista Kaquinho Big Dog, aos 62 anos, após mal súbito

Kaquinho era mineiro e começou como cantor de MPB em bares de BH

Morreu na madrugada desta quinta-feira (12 de dezembro) o radialista e humorista Acácio Oliveira, o Kaquinho Big Dog, aos 62 anos, vítima de um mal súbito enquanto apresentava o programa Madrugada Liberdade, na rádio Liberdade, em Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela empresa, em nota divulgada nas redes sociais.

Segundo a rádio Liberdade, Kaquinho apresentava o programa Madrugada Liberdade ao lado de seu grande parceiro e amigo Toninho Lima, quando passou mal.

Em nota, a rádio lamentou a morte de Kaquinho e afirmou que o radialista era muito mais que um apresentador e humorista. “Ele era uma alma generosa, que espalhava alegria, risadas e amor por onde passava. Sua criatividade, talento e paixão pelo rádio marcaram a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e ouvi-lo”, diz o comunicado.

A Liberdade afirmou ainda que fará homenagens em memória de Kaquinho em breve. “Hoje, o céu ganha uma estrela, e nós ficamos com a saudade e as lições de amor pela vida e pela arte que ele nos deixou. Em breve, compartilharemos detalhes sobre homenagens para celebrar a memória e o legado desse grande artista e amigo. Que Deus conforte nossos corações e acolha o Kaquinho com toda a alegria que ele sempre transmitiu a nós. Kaquinho Big Dog, presente para sempre em nossos corações”, disse.