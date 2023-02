Morre quinto jogador vítima da tragédia com ônibus em Além Paraíba

Equipe voltava de Ubaporanga quando aconteceu o acidente

DA REDAÇÃO – Morreu na madrugada desta terça-feira (7), em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o jogador de futebol Felipe Gabriel Silva de Souza, de 16 anos. O adolescente, que estava internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), é uma das vítimas do acidente na BR-116, em Além Paraíba, quando um ônibus com atletas do Esporte Clube Vila Maria Helena caiu de uma ponte na altura no KM 792 da rodovia.

A direção da unidade hospitalar informou que o paciente estava “instável hemodinamicamente” e sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica tentou realizar manobras de ressuscitação, mas Felipe Gabriel não resistiu. O óbito foi confirmado à 0h30 e o corpo encaminhado nesta manhã para o Instituto Médico-Legal (IML) de Duque de Caxias por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O adolescente havia dado entrada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) após ser transferido do Hospital São Salvador, de Além Paraíba, em Minas, na quarta-feira (1º/2). Essa mesma unidade hospitalar, inclusive, transferiu, na mesma data, o jogador Ícaro Morais Pereira, também de 16 anos. Ele recebeu alta às 11h20 nesta terça-feira após ficar internado na enfermaria da unidade.

Outro paciente que deu entrada na última quarta-feira no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes foi Victor Júnior Silva do Nascimento, que veio transferido da Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina. Conforme a direção da unidade, o estado de saúde do jogador de 16 anos – que está internado no CTI – é “gravíssimo”.

Felipe Gabriel é o quinto ocupante do ônibus a falecer. Os outros são Kailon da Silva Paixão, 13 anos; Andrei Viana da Costa Silva, 15 anos; Diogo Coutinho Chao Villar, 18 anos; e Thyago Ramos de Oliveira Dias, 15 anos.

O acidente

O ônibus onde estavam os jogadores e a comissão técnica caiu de uma ponte de 10 metros de altura, na madrugada desta segunda-feira (30/1), em Além Paraíba. O time voltava de Ubaporanga, onde disputou uma competição. No domingo (29/1), o time levou o título de campeão na categoria sub-18 e foi o segundo lugar na sub-16. O evento esportivo do qual eles participaram serve para revelar novos talentos do futebol e é acompanhado de perto por olheiros de equipes profissionais.

Conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a empresa responsável pelo ônibus que transportava os atletas possui habilitação vigente para realizar transporte interestadual de passageiros, no modo fretamento. Além disso, o veículo tinha licença de viagem para o trecho entre Duque de Caxias e Ubaporanga.

Com informações: Correio Braziliense