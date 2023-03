MORRE PADRE BORELI

CARATINGA- Faleceu nesta sexta-feira (17), aos 86 anos, o pároco emérito da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, padre Humberto Boreli. A notícia repercutiu bastante nas redes sociais, demonstrando a dimensão do legado que ele deixa para a comunidade.

TRAJETÓRIA

Padre Humberto Boreli nasceu em 21 de março de 1936, em Manhuaçu, filho do italiano Cesário Augusto Boreli e da brasileira Ercília Franzone Borelli. O casal ainda teve os filhos Luzia, Emília, Luciano, Luiz Mazil, Tuth, Ilca, Humberta, Roberto e Eraldo.

Sua história foi relatada em um artigo do professor e escritor Eugênio Maria Gomes: “Boreli viveu em Manhuaçu até entrar na adolescência. Sempre envolvido com as coisas da Igreja, certa vez encontrou-se com Dom João Batista Cavati – bispo Diocesano de Caratinga no período de 1938 a 1956 -, quando teve a oportunidade de lhe dizer que queria ser padre, ouvindo, então, do bispo a frase que definiria o curso de sua vida: “Vamos comigo amanhã?””.

O padre foi para Petrópolis, onde cursou o Clássico durante dois anos e, depois, foi para Mariana, onde cursou Filosofia e Teologia. “Na cerimônia de ordenação sacerdotal de Monsenhor Raul Motta de Oliveira, com a igreja completamente tomada, ele e os colegas Geraldo Xavier, João Teixeira do Rosário, Léssio Guedes e Rui Figueiredo Neves receberam de Dom José Eugênio Corrêa – Bispo Diocesano de Caratinga no período de 1957 a 1978 -, as batinas destinadas aos seminaristas que haviam concluído o curso de Humanidades, em Mariana. Na semana seguinte atuou como Acólito na primeira missa celebrada por Monsenhor Raul, em Inhapim”, cita o artigo.

Em 14 de julho de 1965 ocorreu sua ordenação presbiteral, em cerimônia presidida por Dom Corrêa. Na semana seguinte, já na condição de padre participou da Ordenação Sacerdotal de Monsenhor Levy de Paula Figueira. “Foram muitas as emoções vividas, a partir desse momento, pelo Padre Humberto Boreli, inclusive algumas que lhe marcaram de forma dolorosa, como as cerimônias fúnebres de seus pais e de seus oito irmãos, aos quais fez questão de ministrar o Sacramento da Unção dos Enfermos”, lembrou Eugênio em seu artigo.

Após a ordenação, padre Boreli passou a residir no Seminário Diocesano e foi professor de Religião durante 11 anos, passando pelos colégios Nossa Senhora das Graças, Estadual e CNEC. Sua primeira Paróquia foi em Conceição de Ipanema, onde permaneceu de 1974 a 1978.

De Conceição de Ipanema, foi transferido para Simonésia, de onde saiu em 1986 para assumir a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Caratinga, em virtude da renúncia do pároco, Padre Odilon. Destacada atuação, muito querido pela comunidade, comandou a construção das igrejas São Vicente de Paulo, São José, Cristo Redentor, Santa Luzia e Divino Pai Eterno. Reformou ou ampliou as igrejas de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, Nossa Senhora de Fátima, Água Santa, São Geraldo, Nossa Senhora do Rosário, Matriz de Dom Lara, além de outras nas comunidades de Forquilha, Fundacinha, Isbirro e Santo Expedito.

Também teve papel fundamental para a criação e instalação da Paróquia Senhor Bom Jesus, no Bairro Santa Cruz. Em entrevista ao DIÁRIO, em 2013, padre Boreli falou que o sonho de que no Bairro Santa Cruz tivesse uma paróquia partiu do bispo. Como o lugar não tinha casa paroquial, e este era o requisito principal para que se tornasse paróquia, aceitou o trabalho a ele confiado. “Trabalhamos arduamente nos anos de 1992 e 1993 para construir a casa paroquial. Em 1º de maio de 1994, dom Hélio Heleno cumpriu sua palavra”.

Anos depois, aposentado, residia na Casa Paroquial da Paróquia de Santo Antônio.

Um anjo volta para o céu

A cidade de Caratinga e toda nossa Diocese está de luto, perdemos um amigo do coração.

Padre Boreli é para nós um grande referencial: Cada casa que entrava era só alegria e bênçãos. Tratava a todos com carinho, respeito e atenção. Vai deixar muita saudade.

Lembro do zelo com a Eucaristia e Nossa Senhora da Conceição.

Zeloso com irmãos no sacerdócio, sempre muito cuidadoso com a Paróquia Nossa Senhora da Conceição e com a Santuário do Senhor Bom Jesus, onde iniciou o Jubileu.

Padre Boreli é referência não só para nós católicos, mas também para todos os povos, todas as religiões e todas a gentes!

Vá em paz meu amigo, um dia nos encontraremos, pois cremos na ressurreição e na vida eterna!

“A Câmara Municipal de Caratinga, por meio de seu presidente vereador José Cordeiro, vem apresentar as condolências aos familiares e amigos, pela passagem do Padre Humberto Borelli.

Caratinga se despede de uma das autoridades religiosas que mais contribuiu para o engrandecimento da nossa cidade, semeando solidariedade, tendo deixado um legado de paz, esperança e amor”.

“Com pesar recebo a notícia da morte do querido Padre Borelli, o homem que escolheu a Missão de “Anunciar o evangelho a todos, sem preconceitos e discriminações, como Jesus o fez”, e que certamente foi – e sempre será -, um dos sacerdotes mais queridos de toda a diocese de Caratinga.

Durante toda a sua vida sacerdotal, mesmo já aposentado, sempre esteve à disposição de todos os que o procurava, demonstrando uma impressionante capacidade de buscar solução para todos os problemas que lhe apresentavam. Partiu o padre que aplicava uma incrível praticidade no exercício de seu sacerdócio, conduzido com grande humildade e alegria, semeando a Palavra sem qualquer distinção de classe social, raça, idade, estado civil, crença, sexo ou ideologia; sem qualquer tipo de preconceito ou julgamento, acolhendo a todos, buscando minimizar-lhes as angústias, compartilhando de suas dores ou de suas alegrias.

Mais uma vez, assim como registrei em um texto que fiz, em sua homenagem há alguns anos, reafirmo que as palavras são insuficientes para descrever a grandeza desse homem, desse anjo de Deus, que viveu entre nós. Permanecem o carinho, o respeito e a admiração, por tudo o que ele representou e continuará representando, através de seu legado, para a Igreja, para a Diocese de Caratinga e para cada um de nós.

O anjo que vivia entre nós está, agora, em seu lugar de origem: o Céu! Descanse em paz, bom amigo. Saudades!”.

“Sexta-feira, três da tarde. Hora da Paixão do Nosso Senhor. Hora da Misericórdia. Nessa mesma hora, Padre Boreli, traçando a cruz sobre si, entrega seu espírito, partilhando da morte de Cristo. Deita-se com Cristo, para se levantar com Ele, exultante nos céus. A seu modo, com seu jeito irreverente, acolhedor e alegre, e com seus ensinamentos, padre Boreli expressou, exatamente, a bondade de Deus e Sua infinita misericórdia. Ele, que para tantos quis ser concretização do céu; ele, que ansiava pelo céu, agora se alegra eternamente, unindo-se ao encanto e ao riso dos anjos. Quisera que sua vida tão dedicada e sua morte tão louvável também fosse noticiada em todo o mundo. Boreli viveu para Deus, viveu para os seus. Caratinga, ainda que muitos ignorem, sempre haverá de agradecer por ter crescido neste chão cuidado também por este homem simples e sábio, padre Boreli. Os céus o acolham para a bendita e interminável festa. De lá, ele interceda por nós”.

Padre Humberto Boreli ao encontro do Pai

“Morre hoje Padre Humberto Boreli. A tristeza toma conta da cidade. O coração de todos está doído e recordações inundam nosso pensamento.

Foi ordenado em 1965. Permaneceu em Caratinga por quase dois anos exercendo o ministério como Vigário Coordenador da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Depois foi vigário em Simonésia, Santana do Manhuaçu e outros. Sacerdote zeloso seguindo os caminhos de Jesus.

Faltavam igrejas e capelas para as celebrações. Muitas vezes tinha de celebrar casamentos e batizados debaixo de árvores. Por isso, construiu mais de 30 igrejas.

Fundou as Comunidades Eclesiais de Base e deu força e presença aos Cursilhos da Cristandade.

Voltou para Caratinga, trabalhando na paróquia da Igreja da Conceição. Sempre carinhoso com todos, jamais negando uma bênção, uma confissão, ou mesmo uma palavra de conforto.

Suas homilias eram ditas com muita emoção e nelas ele sempre proclamava seu desejo de que todos se voltassem para Deus. Falava de humildade e de todas as virtudes que ornam um coração voltado para a eternidade.

Foi amado por nossa cidade e por outras por onde passou deixando seu lastro de luz. Que Deus o receba na Alegria Eterna. E é lá que deve estar recebendo as recompensas por suas virtudes e seu sacerdócio de amor a Deus e ao próximo”.