MORRE O RADIALISTA ELIO DO CARMO

Ícone das transmissões esportivas, ele deixa seu nome na história da imprensa caratinguense

CARATINGA – Morreu ontem, aos 59 anos, o radialista Elio do Carmo. Ele se notabilizou atuando como repórter esportivo ao lado do narrador Jota Baranda, falecido em abril de 2016. Elio deixa como legado inúmeras emoções passadas aos torcedores de Caratinga e região em suas transmissões esportivas realizadas em Caratinga, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e outras cidades do país. A dupla, devido à afinidade, chegou a ganhar o apelido de ‘Barélio’.

Elio e Jota realizaram várias transmissões esportivas do Esporte Clube Caratinga “Dragão”, no período em que o time chegou a disputar a 3ª e 2ª divisões do Campeonato Mineiro de Futebol.

Ele trabalhava na Rádio Nova Geração, de Piedade de Caratinga. O prefeito daquele município, Ednilson Lopes, mandou a seguinte mensagem: “Gostaria de deixar meus sentimentos e da minha família, ao nosso nobre companheiro Elio do Carmo, conhecido carinhosamente em Piedade de Caratinga, como ‘Elio da Rádio’. Tive a oportunidade de conhecer o Elio, e conviver com ele, sempre trabalhou muito, se empenhou, e deixo aqui os sentimentos de todos do governo municipal para nosso grande amigo Elio do Carmo”.

Elio morreu devido a problemas de saúde. Seu corpo será velado entre as 08h às 10h de hoje; na capela velório da rua Coronel Antônio Saturnino, bairro Esperança, em Caratinga. O horário restrito é em razão da pandemia do coronavírus. Após o velório o cortejo seguirá em direção ao Cemitério São João Batista para o sepultamento.

DEPOIMENTOS

Profissionais de imprensa, amigos e seu filho postaram depoimentos falando da importância de Elio do Carmo para o jornalismo esportivo de Caratinga e região e também elogiando sua personalidade.

“Mês passado completou 14 anos que cheguei em Caratinga para morar e trabalhar, Sérgio Ferreira foi o interlocutor para minha chegada ao grupo Sistec em 2006; Elio do Carmo foi um dos que me receberam naquela ocasião, sempre prestativo e atencioso. Obrigado pela acolhida irmão, que Deus te receba de braços abertos; descanse em paz. ‘Oká Garotinho’, era seu bordão inesquecível”.

Israel Salles – Rádio Cidade

“DESCANSE EM PAZ, AMIGO !!

Para muitos, o radialista ELIO DO CARMO. Para mim, um amigo e irmão que a vida me deu e que a morte levou.

O ouvia durante a infância nas transmissões da Rádio Caratinga AM-970; em memoráveis jornadas esportivas e nem de longe imaginaria que um dia iríamos trabalhar juntos. Pois esse dia chegou. Em 1999, ainda rapaz, fui recebido por ele e pelo saudoso Jota Baranda, no Departamento de Esportes da emissora, com todo carinho e uma longa trajetória me permitiu chegar até aqui.

Carinho esse que se transformou em uma amizade fraterna. Parceiro de trabalho, de bares, de churrascarias, dos jogos do Flamengo, das idas ao Ipatingão… Todo fim de semana eu estava em sua casa. Cerveja, churrasco, um bom bate-papo e futebol, não poderiam faltar.

Bons tempos! Que ficarão para sempre na memória.

Ficam também a dor e a saudade, e um legado de um homem íntegro, humilde, trabalhador e humano.

Como bem definiu meu colega e amigo, Israel Salles: VAI-SE UMA LENDA DA COMUNICAÇÃO REGIONAL!

Que o pai celestial o receba de braços abertos.

Hoje tem festa no céu!

ATÉ BREVE, IRMÃO !!!”

Léo Baião – Unec TV

“Iniciei minha trajetória no Grupo Sistec em 1996. Minha primeira oportunidade ao microfone veio através da generosidade do professor Juarez Salles que convidou para comentar em seu programa Giro da Bola. No ano seguinte já estava fazendo parte da conceituada equipe de esporte da Rádio Caratinga AM 970. Jota Baranda e Elio do Carmo me acolheram e me ensinaram muito. Foram muitas jornadas Esportivas. Muitas viagens e transmissões. Mineirão, Ipatingão e Mammoud Abbas, temos boas histórias. Minha primeira função na equipe foi reportagem de pista. Numa época em que tínhamos que sair arrastando cabos e microfones gramado a dentro pra pegar a palavra do jogador, ou pelo túnel para entrevistas de vestiários. Deus conforte toda a família de Elio do Carmo. Deixou um legado e seu nome gravado em letras garrafais no rádio esportivo. Agora irá reeditar no céu com o companheiro Jota Baranda a famosa dupla BARÉLIO”.

Rogério Silva – Rádio Cidade

“Vá em paz meu pai Elio do Carmo Soares. Fique tranquilo. Seu legado estará sempre nos corações e na memória de daqueles que lhe amam e conviveram com você. Sua herança de amor, amizade, companheirismo permanecerá pra sempre. Vá em paz com Deus guiando em seu caminho para a vida eterna. Obrigado por me guiar, por me fazer tornar a pessoa que sou hoje. Me lembro de cada puxão de orelha, de me levar bem novo pra trabalhar junto com você na Rádio Caratinga. Obrigado pelo amor, pelo carinho. Obrigado pelo amor e carinho com seus netinhos, Pedro e Nicolas. Lembrarei dos momentos alegres e tristes. Lembrarei sempre de nossas viagens nesses últimos dias para seu tratamento, eu você e o Everton Soares. Continuarei com o legado que você me deixou, que está em meu coração e no meu caráter. Descanse em paz. Sempre haverá luz onde houver escuridão. Amor onde tiver discórdia. Como as estações do ano é nossa vida. Fica pra sempre o carinho e amor de sua esposa Fátima, seus filhos, família e amigos. Fica aqui nossos agradecimentos a todos pelas orações e apoio. Aos familiares, amigos, equipe médica do Márcio Cunha e a equipe médica do SAD”.

Welington Soares da Silva e seu pai Elio do Carmo (foto: Arquivo pessoal)

HOMENAGEM

Numa exposição sobre o futebol caratinguense ocorrida em junho de 2014, Elio do Carmo falou um pouco sobre sua carreira e das coberturas feitas para a Rádio Caratinga. À época disse: “É uma alegria muito grande para mim que tenho 37 anos de rádio e 27 destes dedicados ao esporte receber esta homenagem. Fico muito feliz com este reconhecimento, ainda em vida, para mim e para tantos colegas que contribuíram com o esporte em Caratinga”.

Elio destacou que, durante sua carreira esportiva, pôde realizar um dos seus grandes sonhos. “Uma das grandes alegrias que a profissão me possibilitou foi poder entrevistar o meu ídolo, o Zico. Naquela época, a relação da imprensa com os jogadores (amadores ou profissionais) era muito próxima”.