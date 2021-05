Morre o empresário Sylvio Araújo

CARATINGA- Faleceu, devido a complicações da covid-19, o empresário do ramo imobiliário, Sylvio Araújo. O velório e sepultamento aconteceu na manhã de ontem, na Capela Velório do Santuário, no Bairro Santa Zita. O corpo foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Sylvio era coach, mentor de negócios e advogado. Com amplo conhecimento na área de empreendedorismo, possuía três MBAs na área gerencial, especialização em Marketing e em Direito Tributário. Diretor do Grupo SSX Gestão e Negócios, era responsável por um grupo de empresas do ramo imobiliário, seguros, dentre outros.

Nos últimos anos recebeu alguns prêmios na América Latina, se tornando comendador em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP); através das honrarias da Câmara Brasileira de Cultura, Master In Total Quality Administration pela Latin American Quality Institute em Santiago do Chile, empresário do Ano de 2018 concedido pela Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC), dentre outros.

As instituições de Caratinga divulgaram notas de pesar pela morte do empresário. Confira as homenagens da ACIC, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)- subseção Caratinga.

ACIC

“Foi com grande pesar que a Associação Comercial e Industrial de Caratinga recebeu a notícia do falecimento do nosso associado Sylvio Araújo.

Sylvio era um grande empreendedor, foi homenageado em 2019 pela Associação Comercial como empresário do ano com sua gestão no setor imobiliário, na frente da empresa SSX Gestão e Negócios, localizada na rua Artur da Silva Araújo – Rodoviários em Caratinga.

O setor empresarial de Caratinga está de luto neste momento.

A diretoria e todos os colaboradores da ACIC se solidarizam com a dor dos familiares, amigos, e dos que com ele conviveram nas esferas profissional e pessoal.

Prestamos ao Sylvio nossas mais sinceras homenagens pelo espírito empreendedor e pelo trabalho prestado à cidade de Caratinga em toda sua carreira”.

CDL

“A Câmara de Dirigentes Lojistas de Caratinga (CDL), registra sua consternação pelo falecimento do empresário Sylvio Araújo, ocorrido nesta segunda-feira, dia 03 de Maio.

O seu falecimento provoca dor e sofrimento a todos aqueles que acompanharam sua trajetória.

Os diretores, colaboradores e associados da CDL Caratinga se solidarizam com a dor dos familiares e amigos diante desta perda irreparável”.

OAB

“A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Caratinga (OAB Caratinga) vem a público externar o mais profundo sentimento de pesar pelo falecimento do advogado e empresário do setor imobiliário Sylvio da Silva Araújo, ocorrido devido a complicações do Covid-19.

Na oportunidade, a Ordem, através de sua Diretoria, presta sinceras condolências aos familiares e amigos por tamanha perda”.