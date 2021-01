MORRE O EMPRESÁRIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO CARLI (CAÚTA)

O empresário Carlos Augusto Ribeiro Carli (Caúta), fundador da empresa Líder Minas, da conhecida marca Milani, depois de vencer a Covid-19, mas continuou internado, contudo devido a complicações no quadro de saúde acabou falecendo nesse domingo (03), aos 65 anos de idade. As pessoas e amigos que conviveram com Caúta, destacam como um homem de grande visão empresarial, que dedicou sua vida à família, aos amigos, aos negócios e as causas sociais. Foi um grande empresário, verdadeiro empreendedor que construiu o Grupo Líder Minas, com distribuição dos produtos da marca Milani, por vários estados do Brasil, obtendo pleno sucesso por sua seriedade e visão dos negócios. Grande líder e muito respeitado no meio empresarial.

Na vida pessoal Caúta primava pela discrição, viveu uma vida exemplar, simples e reservada, sem ostentação, longe da exposição geral e não frequentava as colunas sociais, gostava mesmo era de um bom papo com os amigos, principalmente no Via 116, com seu inseparável amigo Ataíde Lima. Já no ambiente de trabalho, era considerado um empreendedor avesso a riscos, trabalhador determinado e um patrão de firmeza. Fora do setor empresarial, também foi reconhecido no meio filantrópico com doações para diversas instituições, obras de caridade, inclusive ajudou muitas pessoas.

Caúta era filho de Lucindo Carli (in memoriam) e dona Ninita, sendo seus irmãos Maria do Carmo, Luciana e Júlio. Deixa a viúva Ivone e os filhos Lucindo Neto, Victor Augusto e Mariane e quatro netos. Nesse momento de grande perda para a família, para os amigos e o mundo empresarial, somente resta o consolo e conforto da Palavra de Deus, como diz no Salmo 116: 15 “Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos.” Há uma esperança, a eternidade (vida eterna). É a glória reservada aos santos de Deus. A recompensa dos justos; “Sê fiel até a morte…”. A ressurreição eterna é o consolo para todos os familiares e amigos do grande empresário Carlos Augusto Ribeiro Carli (Caúta).

Ildecir A.Lessa

Advogado