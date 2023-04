Morre o comerciante Fuad Nacife

Faleceu neste domingo (9) o conhecido comerciante Fuad Nacife. Fuad estava internado na Casa de Saúde e teve complicações devido a diabetes.

Há anos, Fuad vendia produtos variados em seu comércio, o “Bugiganga do sô Fuad”, localizado à Rua Amós Batista (esquina ABC Hotel).

O velório aconteceu na Capela Velório do Santuário de Caratinga ontem. O sepultamento ocorreu no Cemitério São João Batista.