Morre mulher que sofreu acidente na BR-458

Um acidente de trânsito envolvendo um GM/Celta e uma picape Fiat/Strada vitimou Zila Salvador Machado, de 54 anos. O fato aconteceu no km 105 da BR-458, em Iapu. A.G.C, de 52 anos, estava embriagado e invadiu a contramão, colidindo frontalmente contra o Celta conduzido por R.F, de 59 anos. Este foi encaminhado ao Hospital Márcio Cunha (HMC) com diversos ferimentos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros-socorros aos condutores envolvidos. Uma ambulância do município de Iapu socorreu a passageira Zila Salvador Machado ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Entretanto, a mulher já chegou à unidade sem sinais vitais.

O condutor do Fiat/Strada, A.G.C, relatou que seguia pela rodovia e que em certo momento invadiu a contramão de direção, colidindo frontalmente com o Celta. O homem apresentava olhos vermelhos, hálito etílico, andar cambaleante e fala desconexa. O condutor foi convidado a realizar o teste do etilômetro, obtendo como resultado 0,85 mg/l. Ele foi preso em flagrante.

Policiais militares foram até o HMC e ouviram o condutor do Celta, R.F. Ele conduzia o veículo pela rodovia e deparou com o Fiat/Strada sem controle direcional, rodando na pista, e disse não ter conseguido evitar a colisão. R.F ficou preso às ferragens, foi socorrido e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao HMC.

Devido ao estado clínico grave, o condutor não teve condições de soprar o etilômetro, contudo, não apresentava sinais de embriaguez. O homem foi levado ao hospital com possível fratura de fêmur do membro inferior esquerdo, fraturas de costela, prováveis fratura no úmero (osso do braço) esquerdo e sentia muita dor na região da tíbia.

