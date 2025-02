Morre mulher que foi agredida pelo companheiro com golpes de capacete

MURIAÉ – Morreu nesta segunda-feira (10), Enimar da Silva, de 37 anos. Ela estava internada no Hospital São Paulo desde dezembro, quando foi brutalmente agredida pelo companheiro de 26 anos, com golpes de capacete.

O crime aconteceu na Rua São João Batista, no bairro Gaspar, em Muriaé, na madrugada de 27 de dezembro de 2024.

À época o agressor fugiu do local, se entregou a polícia, foi liberado por ausência de flagrante, mas rapidamente foi preso novamente com um mandado de prisão.

Enimar da Silva passou os últimos dias internada em estado grave no Hospital São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.

