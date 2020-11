Morre mulher em acidente envolvendo moto e carro na BR-116

CARATINGA – Marlene Ferraz Soares, de 43 anos, morreu em um acidente na BR-116, perímetro urbano de Caratinga, no final da tarde de sábado (7). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Marlene estava na garupa de uma motocicleta pilotada por Neudeir da Silva Oliveira, de 33 anos, momento em que colidiu contra um Fiat Siena.

A colisão foi na rotatória próximo ao Posto Gentil, no bairro Zacarias. A moto caiu no canteiro central da pista. Marlene chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Neudeir ficou ferido e segue internado no Hospital.

O jovem que conduzia o carro não teve ferimentos graves e ficou no local aguardando a chegada da Polícia Rodoviária Federal para os procedimentos de praxe. Ele relatou que seguia pela rodovia quando sentiu o impacto da moto na lateral do veículo.

As causas e circunstâncias do acidente serão apuradas.