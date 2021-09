Morre motorista que se envolveu em grave acidente em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Geraldo Flávio de Souza, 40 anos, que se envolveu em um grave acidente na noite dessa quarta-feira (22), em Santa Rita de Minas, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele era morador do córrego do Gavião, próximo à Dom Corrêa.

A caminhonete Fiat Strada com placas de Caratinga conduzida por Geraldo colidiu frontalmente contra um caminhão.

De acordo com testemunhas o carro teria invadido a contramão e atingido o caminhão.

A colisão foi tão violenta que a frente da caminhonete ficou completamente destruída, e motorista do carro Geraldo ficou com as pernas presas às ferragens.

O primeiro atendimento no local do acidente foi feitos pelos bombeiros civis de Santa Bárbara do Leste.

Em seguida o Samu estabilizou o motorista ainda dentro do carro até a chegada dos bombeiros militares com equipamento próprio para sua retirada.