Morre motociclista que sofreu grave acidente no bairro Zacarias

CARATINGA – Faleceu nesta segunda-feira (19), no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), em Caratinga, o motociclista Samuel Lino de Oliveira, 61 anos, que estava internado desde o último dia 10 de maio após se envolver em um grave acidente de trânsito no perímetro urbano da BR-116, no bairro Zacarias.

Samuel conduzia uma motocicleta quando colidiu violentamente contra a lateral de um Fiat Siena, que realizava uma conversão na rodovia federal. O impacto da batida evidenciou a gravidade do acidente: um dos sapatos da vítima ficou preso ao veículo, enquanto o outro foi encontrado próximo à bolsa que Samuel carregava. Havia manchas de sangue na pista e a lateral do automóvel ficou visivelmente danificada.

Samuel foi socorrido em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao HNSA, onde permaneceu internado por nove dias, mas, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito nesta segunda-feira.