Morre motociclista que sofreu acidente no trevo de Sapucaia

Luciano Gomes Ferreira, que ficou gravemente ferido em um acidente entre sua moto e um carro que aconteceu no dia 2 de junho morreu no final da noite dessa segunda-feira(12).

O acidente aconteceu próximo ao trevo de Sapucaia na MG-329.

Leandro colidiu colidiu frontalmente contra um automóvel. O motorista seguia sentido Caratinga e o motociclista seguia sentido Bom Jesus do Galho momento em que aconteceu o acidente . O condutor do automóvel não ficou ferido.

No acidente, o motociclista sofreu traumatismo craniano grave e foi conduzido ao Hospital Irmã Denise, em Caratinga.

Informações do velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.