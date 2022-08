Morre motociclista envolvido em acidente em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Morreu no final da tarde desse domingo (14), o motociclista Vitor Domiciano Ribas, 23 anos, que se envolveu em um acidente no perímetro urbano da BR-116, em Santa Rita de Minas.

Erenaldo Ferreira, do Resgate União, disse que o motorista do carro estava fazendo uma conversão e o motociclista seguia na BR-116, quando houve a colisão frontal. Depois de colidir contra o carro, o motociclista foi arremessado por vários metros e acabou atingindo com o próprio corpo uma criança de nove anos que soltava pipa nas proximidades. A criança sentia dores nas costas e nas pernas, sendo então conduzida ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

O motociclista foi levado para o Hospital Casu- Irmã Denise, inconsciente, com suspeita de traumatismo craniano, fratura de fêmur e tornozelo. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

As causas do acidente serão apuradas através de laudo pericial.