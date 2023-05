Morre mais um detento que estava no incêndio

Morreu nessa terça-feira(16) mais um detento que estava no incêndio que aconteceu no presídio de Caratinga na semana passada.

Matias Moreira Soares, 22 anos estava internado no Casu junto de outros cinco detentos. O incêndio na cela do castigo no bloco C teria sido causado por alguns presidiários que colocaram fogo nos colchões. No dia do incêndio 12 presos ficaram feridos e um faleceu.