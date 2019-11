Morre jovem que sofreu acidente neste domingo (17)

Colisão foi registrada na BR-116, entre os municípios de Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste

DA REDAÇÃO – Faleceu no início da tarde de ontem, o jovem Robson Carlos Ribeiro, 24 anos, vítima do acidente que aconteceu nesse domingo (17) na BR-116, na divisa entre os municípios de Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste.

O acidente foi registrado na ponte sobre o córrego Santa Maria, mais conhecida como a “Ponte do Bagaço”, onde diversos acidentes já aconteceram. A colisão envolveu o Celta, placas de Ubaporanga, que seguia sentido a Santa Bárbara do Leste; e a Hilux, placas de Caratinga, que vinha em sentido contrário.

Com o forte impacto, a Hilux caiu no córrego e o Celta atingiu a barreira lateral da ponte. No Celta estavam dois ocupantes. O motorista Robson ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros. Ele foi levado para atendimento médico em Caratinga, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ontem. A passageira Darleia Cíntia Viana, 28 anos, sofreu alguns ferimentos, sendo conduzida ao hospital, mas recebeu alta médica. O motorista da Hilux, Ricardo Souza Diniz, também teve ferimentos considerados leves e já está em casa.

A Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente e a causas serão apuradas.