Morre jovem que sofreu acidente na BR-116, em Inhapim

INHAPIM – Morreu na madrugada desta terça-feira (9), Leonardo de Oliveira Medeiros, 26 anos. O jovem se envolveu em um acidente na madrugada de segunda-feira (8) na BR-116, na altura do córrego do Cachoeirão, em Inhapim.

Leonardo era o condutor do veículo que bateu de frente contra um caminhão-tanque na madrugada desta segunda-feira. Com o impacto, Leonardo foi arremessado na pista. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em estado grave e levado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, porém o jovem não resistiu aos graves ferimentos e veio a óbito. O carona, identificado como Washington também foi socorrido em estado grave. Até o final dessa edição ele se encontrava na UTI. O condutor do caminhão-tanque não sofreu ferimentos.

O corpo de Leonardo foi velado na Capela JK, em Inhapim. Um laudo pericial irá apontar as causas do acidente.

Com informações Rádio Clube de Inhapim