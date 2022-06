Morre jovem que foi baleado durante briga em cavalgada

RAUL SOARES – Morreu na manhã dessa segunda-feira (30), o jovem Marcos Roberto de Souza, 23 anos, que se envolveu em um briga em uma cavalgada, nesse último domingo (29), no córrego do Sacramento, zona rural de Raul Soares.

De acordo com a Polícia Militar, durante a cavalgada que ocorria no “Campo do Sudário” situado no Córrego Sacramento houve uma briga entre várias pessoas da mesma família que estavam embriagados, e em dado momento um homem de 30 anos saiu em uma motocicleta e retornou instantes depois portanto uma arma de fogo, aparentando ser um revólver, e efetuou disparos vindo a atingir Marcos.

Após os disparos, o suspeito fugiu do local utilizando a motocicleta Honda CG 150, cor cinza, tomando rumo à Santa Rita de Minas.

Marcos foi socorrido ao hospital São Sebastião de Raul Soares e sofreu perfurações no ombro esquerdo, cervical, braço e crânio, sendo transferido para Ponte Nova. O jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O suspeito não tinha sido detido até o final dessa edição.