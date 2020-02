Morre Irmã Conceição Ferreira

Ela ingressou no Instituto das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora das Graças no ano de 1957

DA REDAÇÃO- A Diocese comunicou, com pesar, o falecimento de Irmã Conceição Ferreira, do Instituto das Missionárias Nossa Senhora das Graças (Irmãs Gracianas), ocorrido na quarta-feira (26), às 20h, em Caratinga. O corpo foi velado na Casa Central, Rua Coronel Antônio Saturnino 277, Bairro Esperança. Em seguida, o seu sepultamento aconteceu no cemitério local.

Irmã Conceição nasceu aos 04 de setembro de 1927, em Inhapim. Filha de Raimundo Ferreira de Oliveira e Josefina Ferreira Mota. Ingressou no Instituto das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora das Graças no ano de 1957. Fez sua primeira profissão religiosa aos 28 de janeiro de 1974 e perpetuou seus votos aos 28 de janeiro de 2017. Ela faleceu aos 92 anos.