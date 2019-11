Morre idoso que sofreu acidente na MG-329

BOM JESUS DO GALHO – Faleceu na manhã de ontem, Geraldo Braz da Silva, 85 anos, que se envolveu em um acidente na MG-329, num local conhecido como ‘Morro da Vaca’, em Bom Jesus do Galho, na última quinta -feira (21). No dia do acidente, um familiar de Geraldo chegou a informar que não seria nada grave e que os ferimentos seriam leves, porém ao dar entrada na unidade de saúde foi constatado que o idoso teve hemorragia e sofreu fratura na costela.

No momento do acidente, Geraldo dirigia um Fusca, quando perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista, arrebentou uma cerca de arame e capotou, parando em uma pastagem.

Geraldo Braz da Silva Filho, filha da vítima, contou que seu pai já havia sofrido outros acidentes, mas mesmo com a idade avançada e sendo avisado do risco, ele continuava dirigindo.

O corpo de Geraldo foi velado na igreja Santa Terezinha, em Bom Jesus do Galho. O seu sepultamento estava previsto para a tarde de ontem, no cemitério de Bom Jesus do Galho.