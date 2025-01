Morre idosa que foi atropelada por moto conduzida por menor

MANHUAÇU – Foi confirmada a morte de Maria Jose Aguiar Dias, 75 anos. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos graves ferimentos. A idosa foi atropelada por uma motocicleta que era pilotada por um menor, 16 anos. A ocorrência foi registrada na rua Antônio Welerson, centro de Manhuaçu no final da tarde desta terça-feira (21).

De acordo com o registro policial, a senhora tentou atravessar a rua, quando foi atingida pela motocicleta, que era conduzida pelo adolescente. Ela recebeu os primeiros atendimentos ainda no local por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), onde foram constatados ferimentos graves e posteriormente leva à Unidade de Urgência e Emergência do Hospital César Leite, onde não resistiu e veio a falecer.

O condutor da motocicleta sofreu escoriações e também foi socorrido à unidade de saúde. Após atendimento, foi encaminhado para a delegacia, juntamente com um responsável.

