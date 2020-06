Morre idosa de São Cândido diagnosticada com Coronavírus

CARATINGA- Caratinga registrou ontem o terceiro óbito de paciente diagnosticado por covid-19. Trata-se de uma idosa, de 85 anos, que residia no Córrego Água Limpa, em São Cândido.

Em nota, o Casu-Hospital Irmã Denise informou que a paciente deu entrada no dia 26 de maio de 2020, encaminhada para UTI via transferência realizada pelo Hospital Municipal de Ipatinga com quadro de pneumonia por SARS – COV 2 (coronavírus) confirmada por exame de imagem e RT PCR. “A mesma era portadora de neoplasia pancreática conforme laudo de colangiopancreatografia. A Direção e equipes do Casu – Hospital Irmã Denise se solidariza com os familiares da paciente neste momento de luto”, disse.

OUTROS CASOS

Os dois primeiros óbitos de pacientes diagnosticados por covid-19 em Caratinga foram registrados na quarta-feira (3). O paciente de 59 anos que sofria de Insuficiência Cardíaca, Insuficiência Hepática Crônica e Diabetes Miellitus, deu entrada na unidade hospitalar no dia 26 de maio de 2020, às 13h, encaminhado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com quadro de suspeita de Covid-19.

No dia 1° de junho de 2020 foi confirmado o diagnóstico de Covid-19 por meio do exame RT-PCR. No décimo quarto dia de sintomas, em fase de cura, apresentou morte súbita de origem cardíaca por volta de 6h. “Às 4h o paciente estava assintomático conversando e com sinais vitais estáveis”, disse o hospital.

Já o paciente do sexo masculino, 77 anos, deu entrada no dia 15 de maio de 2020 com quadro de tosse, febre, dispneia, queda da saturação e já sofria de hipertensão leve. No dia 16 de maio de 2020 o paciente apresentou insuficiência respiratória evoluindo para a intubação e ventilação mecânica em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No teste rápido o resultado para infecção por coronavírus foi negativo, mas foi confirmada a infecção pelo teste RT-PCR no dia 19 de maio de 2020.

Mantendo quadro grave e evoluindo para parada cardiorrespiratória na quarta-feira, foram realizadas as medidas de reanimação sem sucesso. O óbito foi declarado por volta das 10h.

A secretária de Saúde informou que o homem de 59 anos, por possuir algumas comorbidades era considerado um paciente já crônico. “É importante ressaltar que a causa morte desse paciente não é o diagnóstico por covid-19, porém, o que o trouxe para a internação hospitalar foi o coronavírus. Ele teve um desconforto respiratório em virtude da doença, o trazendo para internação e as outras comorbidades vieram à tona, o que levou este paciente a óbito”.

Já o segundo caso do idoso era considerado mais crítico, tendo o coronavírus como um fator principal. “Do distrito de São João do Jacutinga, não possuía outras comorbidades, ele era apenas hipertenso, mas, tinha como fator de risco a idade. O que levou este paciente a óbito foi o diagnóstico por covid-19. Ele estava internado há quase 20 dias em tratamento da doença, grave, uma situação que para reverter em virtude da idade e da doença, seria realmente muito difícil”.