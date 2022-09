Morre Humberto Luiz, o baluarte do jornalismo caratinguense

CARATINGA – Caratinga amanheceu triste nessa terça-feira (27), com a notícia da morte do jornalista Humberto Luiz Salustiano Costa, o conhecido “Sô Humberto”.

O jornalista morreu na noite dessa segunda-feira (26), aos 85 anos, no hospital Madre Tereza, em Belo Horizonte, onde estava internado desde o dia 8 de setembro, para onde foi transferido após passar por uma cirurgia de apendicite no dia 1º em Caratinga.

Um dos fundadores do “O JORNAL DE CARATINGA”, o JC, semanário que circulou ininterruptamente durante longos 45 anos, e um dos decanos do jornalismo de Caratinga, Humberto Luiz, sempre teve pela mídia impressa uma predileção muito especial.

Nascido em Teófilo Otoni, sô Humberto sempre foi apaixonado por Caratinga.

Começou no jornalismo em Teófilo Otoni, na década de 60, como locutor e noticiarista da Rádio Teófilo Otoni, cidade onde também foi vereador. Ele também foi goleiro do time do América.

Trabalhou na Câmara de Caratinga por trinta anos e recentemente lançou o livro ‘A Verdade dos Fatos’. Segundo o próprio jornalista, a obra mostra o mundo político, social e econômico de Caratinga nas décadas de 70 e 80.

Humberto deixa a esposa Vanda Lélis, os filhos Humberto Luís Júnior, João Camilo, Luís Felipe e quatro netos.

O LEGADO

Como forma de demonstrar o legado deixado por Humberto Luiz, o DIÁRIO traz alguns depoimentos:

“A gente sente muito, sô Humberto era um suporte pra gente como vereador, um suporte em nosso mandato, a enciclopédia viva do legislativo, tive a oportunidade de prestar essa última homenagem para ele em vida, dando uma moção de louvor e aplauso pelo livro que ele escreveu. Sinto muito, sou o que mais recorria a ele o tempo todo, perguntando o que podia e o que não podia, ele nos ajudou muito. Caratinga está perdendo realmente alguém muito precioso, mas o céu está ganhando, a gente tem a certeza disso e onde ele estiver agora a gente acredita que está vivendo uma paz muito grande”.