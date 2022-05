Morre homem que sofreu acidente com caminhão em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Silvane Nogueira de Oliveira, 45 anos, faleceu na tarde dessa quarta-feira (4), depois que o caminhão em que trabalhava soltar a cabine. O acidente aconteceu no loteamento Lindo Vale em Piedade de Caratinga por volta das 13h.

Silvane estava conduzindo o caminhão em um terreno íngreme com muita terra solta, e ao descer, a cabine se desprendeu da caçamba, o para-brisa quebrou e ele foi lançado ao solo. O veículo passou por cima de Silvane, que ficou gravemente ferido e foi socorrido por uma ambulância da prefeitura de Piedade e conduzido para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caratinga, onde já chegou sem vida.

De acordo com informações de populares, Silvane teria chegado recentemente dos Estados Unidos e estava trabalhando nessa obra particular. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil estiveram no local realizando os trabalhos de praxe. Testemunhas disseram que o caminhão teria passado por um revisão na oficina na parte da manhã.