Morre homem que foi vítima de bala perdida em Santa Luzia

Caso aconteceu no sábado (20), vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito

CARATINGA – Morreu na noite de sábado (27), o homem, 44 anos, que havia sido vítima de bala perdida no dia 20 de julho.

O CRIME

No início da noite do sábado (20), duas pessoas foram baleadas na rua João Costa, no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga.

Equipes policiais tomaram conhecimento que um jovem, 22 anos, tinha sido baleado e diligenciaram para o local, porém, depois chegou a informação que uma outra vítima, de 44 anos, também deu entrada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

Militares mantiveram contato com a vítima de 22 anos, que relatou que estava na via pública, quando dois indivíduos desconhecidos em um carro preto chegaram e atiraram contra ele, vindo atingi-lo no peito.

A vítima alegou ainda que mesmo alvejada conseguiu fugir e que a outra vítima, que apenas passava pelo local também foi atingida, aparentemente sem ter nada a ver com o ocorrido, e ambos foram socorridos por terceiros.

Devido ao estado grave das vítimas quando deram entrada no hospital não foi possível apurar informações completas sobre motivação e autoria do crime.

Até o final dessa edição, nenhum suspeito havia sido preso.