Morre homem que foi esfaqueado em Durandé

DURANDÉ – Edmilson Vicente Dias morreu na manhã desta segunda-feira (17). Ele foi esfaqueado no último sábado (15) durante uma briga registrada na praça Padre Geraldo Magalhães, centro, em Durandé.

No sábado, a PM foi acionada para atendimento de uma ocorrência onde um indivíduo teria sido atingido por um homem com golpes de faca e que o fato teria ocorrido no centro de Durandé.

As equipes da Polícia Militar apuraram que as agressões aparentemente se deram em razão de uma discussão em um bar da cidade. A vítima foi socorrida pela ambulância do município e encaminhada ao Hospital César Leite em Manhuaçu, falecendo na manhã desta segunda-feira.

Ainda segundo informações colhidas pela PM, após praticar o crime, o autor fugiu em um Gol cinza sentido à cidade de Lajinha. Foram realizadas diversas diligências por parte da Polícia Militar, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.