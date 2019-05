Morre homem que foi baleado na madrugada de domingo no Santa Cruz

CARATINGA – Morreu na tarde de ontem, Pedro Batista da Silva, 34 anos. Ele foi alvejado três vezes no último domingo (19). O crime aconteceu na rua José Trindade Bento, no bairro Santa Cruz. A vítima foi socorrida e estava internada no Centro de Atenção à Saúde Unec (CASU) – Hospital Irmã Denise, mas não resistiu aos graves ferimentos.

O CRIME

Uma testemunha relatou que estava passando próximo a um bar, que fica esquina da rua Muriaé com a rua Coronel Chiquinho, quando um indivíduo chegou a pé e perguntou quem era o ‘Sapão’. Como todos nada disseram, o autor chegou perto da vítima e questionou: você é o ‘Sapão’? Segundo a testemunha, a vítima ficou apreensiva e continuou dizendo que não era a pessoa que ele procurava, mesmo assim o autor insistiu. A testemunha contou ainda que ouviu os disparos e viu uma motocicleta Honda Bros, cor branca, deixando o local.

Segundo testemunhas, o autor chegou ao bar com o rosto descoberto e ele é moreno, tem cabelo baixo e enrolado, 1,70m e usava blusa de frio preta e calça jeans.

A vítima foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a médica de plantão constatou três perfurações. Os tiros acertaram a mandíbula, a axila e coxa da vítima. Posteriormente, Pedro foi transferido para o CASU.

O autor não tinha sido detido até o final dessa edição, como também não se sabia a motivação para o crime.