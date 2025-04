Morre goleiro Manga, ídolo do Botafogo e Internacional, aos 87 anos

Ídolo do Botafogo e Internacional, ex-goleiro Manga morreu na manhã desta terça-feira (8/4), vítima de um câncer de próstata

Morreu, na manhã desta terça-feira (8/4), Haílton Corrêa de Arruda, ex-goleiro conhecido como Manga. Ídolo do Botafogo e Internacional, e um dos maiores arqueiros da América do Sul, ele lutava contra câncer de próstata.

Manga defendeu o Glorioso entre 1959 a 1968. No Botafogo, o ex-arqueiro foi quatro vezes campeão carioca e outras três pelo Torneio Rio-São Paulo. Pelo Internacional, clube onde atuou entre 1974 a 1976, foi bicampeão brasileiro.

O ex-goleiro também é ídolo do Nacional, do Uruguai, com quatro títulos nacionais e uma Libertadores. Ele ainda passou por Sport, Operário-MS, Coritiba, Grêmio e Barcelona de Guayaquil.

Homenagem

Nas redes sociais, o Botafogo homenageou o legado do ex-goleiro no clube e ofereceu o salão nobre de General Severino para a realização do velório do ídolo alvinegro.

