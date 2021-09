MORRE FLÁVIO ANSELMO

Faleceu nesta quarta-feira (15), aos 77 anos, em Belo Horizonte, o jornalista Flávio Anselmo. O falecimento foi comunicado pela filha de Flávio, Juliana Anselmo, que disse que ele estava internado há 20 dias com problemas cardíacos e respiratórios.

Flávio Geraldo Anselmo nasceu no ano de 1943, em Caratinga. Jornalista, advogado, cronista esportivo por mais 50 anos e escritor.

Foi comentarista esportivo e trabalhou nas principais redes do país, entre elas Sportv, Band e Record.

Flávio deixa três filhos e sete net

os. O DIÁRIO DE CARATINGA se solidariza com a família enlutada.