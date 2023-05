Morre em Caratinga, homem que sofreu queimaduras durante desentendimento com a mulher em Marliéria

Luiz Costa Santos, de 48 anos, morreu no sábado, no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga, depois de ficar sete dias internado. Ele havia sofrido queimaduras graves, durante um desentendimento com a mulher, Aparecida Martins Drumond, de 42 anos, na madrugada de domingo (7). Ela também teve queimaduras e morreu na noite de terça-feira (9), depois de ficar hospitalizada por três dias.

O que se sabe acerca do caso é a partir do relato de testemunhas à Polícia Militar. Segundo o que ficou apurado, Aparecida e o marido sofreram graves queimaduras durante uma confusão na residência deles localizada na Fazenda Provisório, na zona rural de Marliéria. Por motivos desconhecidos os dois brigaram. Antes de morrer a mulher alegou que os dois brigaram, um jogou gasolina no corpo do outro e depois tacaram fogo.

Fonte: Diário do Aço